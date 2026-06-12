Gazimağusa ve Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince, önceki gün gerçekleştirilen operasyon kapsamında yapılan ev aramalarında; 3 kilo 80 gram hintkeneviri, 15 gram kokain ile 50 gram MDMA, MDMA türü uyuşturucu madde içeren 27 hap, satışı yeşil reçeteye tabi 378 hap, içinde uyuşturucu madde kalıntısı olan öğütücü ve tütünle karışık uyuşturucu madde içeren ucu yanık sarma sigara ele geçirildi.

Operasyon kapsamında dört zanlı tutuklandı.