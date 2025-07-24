Fileleftheros gazetesi, arabada bulunan Suriyelilerden ikisinin çocuk yaşta diğerlerinin genç ve sabıkalı olduklarını yazdı.

Polisin uğraşları sonucu arabanın durdurulduğunu belirten gazete, arabada yapılan aramada 650 euro ile 4 bin 975 Türk lirası para ile bir lüks kol saati bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Suriyelilerin Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde beşer günlük tutukluluk emri verildiği ifade edildi.

-Baf’ta dolandırıcılık

Gazete, bir diğer haberinde ise Baf’ta ikamet eden 53 yaşındaki bir adamın, internet dolandırıcılarına 435 bin eurosunu kaptırdığını yazdı.

Haberde, şahsın 1 yıl boyunca kripto para yatırımı yapacak diye farklı banka hesaplarına toplam 434 bin 890 euro gönderdiği daha sonra dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulunduğu belirtildi.