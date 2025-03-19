Demirhan Polis ekipleri, Yonca Kavşağı yakınlarında geçtiğimiz Pazar akşamı süratli ve tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsünü takibe almış ve Polisleri gören araçtaki kişi dışarıya çanta atıp koşarak kaçmıştı. Atılan paketten yarım kilo hintkeneviri türü uyuşturucu çıkarken tutuklanan sürücü "Kaçan şahsı tanımıyorum, yolda otostop çekerken görüp aldım" savunması yapmıştı.

Şüpheli görülerek durdurulan araçtan yarım kilo uyuşturucuyu atarak kaçan 34 yaşındaki zanlı Raymond Tonwe ise polis tarafından kısa sürede tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan bir erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi. Polis, çantanın emare alındığını, sürücünün Emenuel Ekene’nin tutuklandığını belirtti. Polis, çantada yapılan aramada 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Sürücünün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, kaçan zanlı Tonwe’nin ise Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis memuru, uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, iki ayı bölgede kamera görüntüsü tespit ettiklerini ve bu görüntülerin inceleneceğini ifade etti. Polis, 5 kişinin sorgulandığını, uyuşturucu paketinin üzerindeki parmak izlerinin inceleneceğini kaydetti. Alınacak ifadeler, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının da inceleneceğini söyledi. Polis, bu kapsamda zanlı Tonwe’nin 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.