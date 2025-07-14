Daireden yapılan açıklamaya göre, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında her yıl yapılan yardımlar için güzel sanatlar alanında faaliyet gösteren dernekler, 1 Mayıs 2025-30 Nisan 2026 tarihlerindeki projeleri için 25 Temmuz’a kadar Kültür Dairesi’ne başvurabilecek.

Daire’nin 2025 bütçesinde yardımlar için toplam 1 milyon 800 bin TL tutarında kaynak bulunuyor. Tüzük kuralları uyarınca bir derneğe yapılabilecek en yüksek katkı miktarı 180 bin, bir projeye yapılabilecek en yüksek katkı miktarı da 144 bin TL olacak.

Tüzük kapsamında ilk tescil tarihinden itibaren iki yılını doldurmuş ve faal olan dernekler mali yardıma başvuru yapabilecek.

Dernekler, gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirecekleri güzel sanatlarla ilgili en fazla iki proje ile başvuru yapabilecek. Sunulacak projelerden sadece bir tanesi yurt dışına yönelik olabilecekken, geçmiş projeleri ile ilgili işlemlerini tamamlamayan dernekler başvuruda bulunamayacak; geçmiş dönemlere ait eksik evrakların olduğu başvurular kabul edilmeyecek.

Randevu usulüyle alınacak başvurular, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında ve Perşembe günleri de 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında kabul edilecek.