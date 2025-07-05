Polis Basın Bülteni’ne göre, Ortaköy’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon sonucu A.A.M.S.’nin (E-25) tasarrufunda yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.O.A.I. (E-23) tutuklandı.

Girne’de de dün Şair Nedim Sokak üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.D.P.’nin (K-19) tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan A.Y. (E-20) tutuklandı.

Girne’de bu sabah Şht. Ahmet Nihat Sokak üzerinde Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu A.S.’nin (E-47) tasarrufunda yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa’da sahte evrak

Lefkoşa’da, S.J.P.(E-37) annesi adına oturma izni alabilmek için polis tarafından hazırlanan pasaport fotokopisi üzerindeki yazıları sahteleyip, imzalayarak, sahtelemiş olduğu belgeyi ilgili Bakanlığa verip, tedavüle sürdü ve sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa'da Şehit Mustafa Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yeri önündeki masa üzerine, bir şahıs tarafından bırakılan siyah renk bel çantası içerisinde muhafaza edilen para cüzdanı içerisinden 550 sterlin nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.M.S.M. (E-23) tespit edilerek tutuklandı.

- Beş kişi sarhoşken rahatsızlık yaratmaktan tutuklandı

Girne’de bu sabah 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi üzerinde, A.D. (E-34) 169 mlgr, K.F. (E-33) 247 mlgr ve L.E. (E-33) 207 mlgr alkollü içki tesiri altında, Güzelyurt’ta Kocatepe Caddesi üzerinde, R.C. (E-29) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve Lefkoşa’da Z.U.(E-31), 306 mlgr alkollü içki tesiri altında sarhoş olarak bulundukları esnada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırtıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıslar suçüstü hali gereği tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Boğazköy’de araç yangını

Boğazköy’de Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan PZ 651 plakalı van araçta, mazot kaçağı sonucu meydana gelen yangında aracın motor bölümü yandı. Yangına ilk müdahale çevre sakinleri tarafından yapılarak söndürülmesinin ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından da soğutma çalışması yapıldı. Soruşturma devam ediyor.

-İskele’de trafik kazası

İskele’de bu sabah işletmeye ait park yeri içerisinde, Özlem Dikbaş (K-42), 249 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki NR 066 plakalı araç ile geri geri seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu park halinde bulunan VB 288 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında alkollü içki tesiri altında araç kullanıp kaza yapan NR 066 plakalı araç sürücüsü Özlem Dikbaş tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.