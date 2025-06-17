Girne’de, dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, F.M.U’nun (E-25)’nun kaldığı evde yapılan aramada, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 5 hap, yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Elkaramany’nin otopsisi..

Karaoğlanoğlu’nda kaldığı evde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Abdelwahab Hossy Mohamed Abdelmoneim Elkaramany’nin (E-70) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Kayıtsız hava tüfeği bulunduran şahıs tutuklandı

Minareliköy’de, dün 12.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi Ekipleri tarafından, K.K’nin kaldığı evde yapılan aramada, kayıtsız ve tescil edilmemiş bir hava tüfeğini bulundurduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.C tutuklandı.

-Gümrüksüz mal tasarrufu…

Girne Turizm Limanı’nda, dün 10.00 sıralarında Gümrük ve Rüsumat Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında, KKTC’ye giriş yapan A.A’nın (E-39) tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50,9 kilogram ağrılığında maraş otu tespit edilerek emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sarhoşluk, rahatsızlık…

Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de kamuya açık yerlerde, W.K.S (K-49) 469 miligram alkollü içki tesiri altında, C.T.B (E-61) 303 miligram alkollü içki tesiri altında ve Z.B (E-48) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) sarhoş oldukları sırada, yüksek sesle bağırarak suretiyle çevreye rahatsızlık verdi.

Polis, bahse konu şahısların suçüstü tutuklandığını açıkladı.

-İkamet izinsiz 2 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucu, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kalan 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Gazimağusa’da trafik kazası…

Gazimağusa’da dün 10.30 sıralarında Yayla Sokak’ta, Mehmet Yıldırım (E-48) 348 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JN 088 plakalı salon araçla doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada Onur Sokak’a dönüşe geçtiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan Cemaliye Karakaşlı (K-24) sorumluluğundaki ZS 720 plakalı salon aracın sağ arka kısmına çarptı.

Çarpmadan sonra kontrolsüzce yoluna devam eden JN 088 plakalı araç, o esnada yol üzerinde güney istikametine doğru seyreden Harbay Aşık (E-60) yönetimindeki RH 967 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sağa doğru manevra yapmak üzere olan RH 967 plakalı araç ise savrularak, yol kenarında bulunan ağaca çarpıp durdu.

JN 088 plakalı araç ise yine duramayarak önünde aynı istikamete doğru seyreden ve Eşref Bitlis Caddesine giriş yapmak üzere durup bekleyen Hacer Kutlu (K-32) yönetimindeki RG 540 plakalı salon aracın arka kısmına da çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, JN 088 plakalı araç sürücüsü Mehmet Yıldırım, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

-Atlılar’da yangın…

Atlılar Köyünde Ağıllar Bölgesi’nin kuzey batısında, bu sabah 10.30 sıralarında bir arazide meydana gelen yangın sonucu, yaklaşık 50 dönümlük kıraç alanda bulunan maki bitki örtüsü ile 10 dönüm zeytinlik yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, soğutma çalışmalarnını halen sürdüğü ve çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.