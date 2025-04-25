Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Şubat – 24 Nisan tarihleri arasında, Çatalköy’de bir evin giriş kapısı açılarak içeriye girildi ve yatak odasında muhafaza edilen muhtelif ziynet eşyaları, kimliği meçhul şahıslar tarafından çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.K.(E-19) tespit edilerek tutuklandı.

-Elektrik akımı hırsızlığı

Hamitköy’de dün, Elektrik Kurumu tarafından arıza tespiti yapıldığı sırada, bir eve ait elektrik sayacı sigortasından kablo çekilerek, hile yolu ile elektrik akımı çalındığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.Ç.(E-44) tespit edilerek tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.