Polis basın bültenine göre, Demirhan’da, dün, bir süpermarkete müşteri olarak giden kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar, market içerisinde satışa sunulan toplam 2 bin 978 TL değerindeki muhtelif kozmetik ile gıda ürünlerini alıp, kasada ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldı.

Yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K.(E-39) tespit edilerek tutuklandı.

Haspolat’ta ise bir şahsa ait evde misafir olarak bulunan B.F.K. (K-24) yatak odasında muhafaza edilen toplam 3 bin 500 TL ve 140 STG nakit para ile muhtelif ziynet eşyalarını çaldı. Zanlı B.F.K. tespit edilerek tutuklandı.

- Girne Turizm Limanı’nda canlı mermi ile yakalandı

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan B.G.(E-38), tasarrufunda bulundurduğu valiz ile x-ray cihazından geçtiği sırada, valiz içerisinde bulunan 3 adet 7,62 mm çapında canlı mermiyi kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup ülkeye ithal etti. Mermiler, gümrük memurları tarafından tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Ercan’da görevli memura sahte pasaport veren kişi tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda, D.B.(E-36) kendi adına sahte olarak düzenlenmiş pasaportu, görevli muhaceret memuruna ibraz etmek suretiyle tedavüle sürdü ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs etti. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Kapatma saatine uymayan iki işletmeye yasal işlem

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) ekipleri tarafından, Girne bölgesinde faaliyet gösteren eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, iki işletmenin mekan kapatma saatine uymayarak faaliyette oldukları tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.