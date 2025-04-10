Girne Belediyesi, “Bellapais Projesi”, “Eski Salhane Bölgesi Düzenleme Projesi” ve “Yaya Geçidi Trafik Işığı Projesi”nin ardından “Girne Kale Arkası Yürüyüş Parkuru Projesi” ile “Zeytinlik Kent Evi ve Park Projesi”ne başladığını açıkladı.

Açıklamada, kent genelinde eş zamanlı projeler yürütülürken, gerekli görünen noktalara yol alt yapı, aydınlatma alt yapı ve asfalt çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.

-Zeytinlik Projesi

Girne Belediyesi'nden açıklamada, Zeytinlik İnisiyatifi’nin ve Zeytinlik halkının talepleri doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı tarafından Girne Belediyesi’nin kullanımına verilen arazide, “Kent Evi ve Park Projesi”nin devam ettiği kaydedildi.

Projenin tamamlanmasıyla Girne Belediyesi Sosyal İşler Bölümü tarafından yönetilecek olan “Kent Evi”nin vatandaşların katılabileceği çeşitli kursların yanı sıra sivil toplum örgütleri ve derneklerin de faydalanabileceği çok amaçlı bir aktivite merkezi olarak hizmet vermesinin amaçlandığı belirtildi.

Projenin park bölümünde çocuklara yönelik oyun alanları, yetişkinlere yönelik spor ve yürüyüş parkuru yer alacak. Yine Girne Belediyesi’nin işletmesini yapacağı “Zeytin Değirmeni” de projeyle birlikte hayat bulacak.

-Kale Arkası Yürüyüş Parkuru

“Girne Kale Arkası Yürüyüş Parkuru” çalışmalarının da sürdüğü belirtilen açıklamada, bu projenin tamamlanması ile daha önce açıklanan ve çalışmaları devam eden “Eski Salhane Bölgesi Düzenleme Projesi”nin birleşmesi ve bu sayede Kordonboyu’ndan Eziç Peanuts’a kadar uzanan bir kamusal alan yaratılmasının planlandığı kaydedildi.

-Asfalt ve alt yapı çalışmaları

Girne Belediyesi eş zamanlı ana projelerin yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalara asfalt yenileme ve alt yapı çalışmaları ile müdahale etmeye devam ediyor. Bu bağlamda son olarak Bandabulya ve eski Girne Polis Müdürlüğü binası arasındaki güzergahta asfalt yenileme yapılırken, yeni onarım süreci ise Life Otel arkasında yer alan Volkan Birinci Sokak’ta, bugün başladı.