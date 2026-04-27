Lefkoşa’da dün gece, Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında çıkan olayda bir kişiyi darp edip, iki kişiyi de bıçakla yaralayan 20 yaşındaki zanlı Ö.O. (E), tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana gelen olayda zanlı Ö.O., Galatasaray-Fenerbahçe maçı sonrasında, taşkınlık yapmaması için kendisine engel olmaya çalışan İ.K’nin (E-22) yüzüne yumruk vurup burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Zanlı, ayrıca kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla A.A’yı (E-23) sırtından, R.A’yı (K-25) ise kolundan yaraladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Ö.O. tutuklandı.

- İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

- Lefkoşa’da hırsızlık

Lefkoşa’da, önceki gün, bir mağazaya müşteri olarak giden S.S.S.A.A.(E-29), satışa sunulan 5 bin 250 TL değerindeki elektronik sigara cihazını, kasada ödeme yapmadan işletme dışına çıkararak çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.