Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Turizm Limanı’nda dün saat 09.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan M.K.’ye (E-53) narkotik dedektör köpeği Pamir tepki verdi.

M.K., tasarrufunda bulunan yaklaşık 0,5 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attığı sırada, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekibi tarafından suçüstü tespit edilerek, tutuklandı.

-Asayiş ve trafik denetiminde uyuşturucu ile yakalandı

İskele’de Boğaz mevkiinde dün saat 23.15 sıralarında, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, asayiş ve trafik denetimi kapsamında kontrol amaçlı durdurulan L.N.S.’nin (E-47) şüpheli hareketleri üzerine kullanımındaki araçta arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan bir adet cam pipo bulunup, emare olarak alındı. L.N.S. tutuklandı.

-Asayiş ve trafik denetiminde uyuşturucu ile yakalandı

Ortaköy’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından dün saat 22.30 sıralarında gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi kapsamındaki devriye sırasında park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli halde görülen W.S.W.A.S.’nin (E-21) üzerinde arama yapıldı.

Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık üç gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. W.S.W.A.S. tutuklandı.

-Şüpheli pakette uyuşturucu tespit edildi, 4 kişi tutuklandı

Küçük Kaymaklı’da bugün 01.15 sıralarında, devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekibi tarafından, önceden kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs/lar tarafından bir sokağa bırakılan şüpheli paketi almaya gelen Ş.E.K.(K-20), M.F.K.(E-19), E.K.(E-23) ve G.Y.(K-20) suçüstü tespit edildi.

Yapılan ileri soruşturmada bahse konu paket içerisinde yaklaşık iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde olduğu tespit edilmesi üzerine bahse konu dört şahıs tutuklandı.