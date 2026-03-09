İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen kariyer günlerinde polis öğrenciler ile buluştu.

İskelede İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde gerçekleştirilen ve Bekir Paşa Lisesi ile İskele Ticaret Lisesi öğrencileri de katıldığı kariyer gününde; İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu İsmail DURAK ve Polis Memuru Mehmet HACIMURATLAR, Lefkoşa’da Atatürk Meslek Lisesinde gerçekleştirilen kariyer gününe ise Lefkoşa Polis Müdürlüğü'nde görevli Müfettiş Muavini Eser ÇELEBİ öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Birçok meslek gurubunun tanıtımının yapıldığı kariyer gününde, polislik mesleğine ilgi duyan öğrencilere; polisin görevleri, polise alım, eğitim ve çalışma koşulları konusunda öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.