Gazimağusa Kaymakamlığı, e-devlet şifresi almak için 15 yaşını doldurmuş ve 16 yaşından gün almış kişilerin şahsen başvuruda bulunması gerektiğini, başka bir kişi adına e-devlet şifresi alınamayacağını açıkladı.

Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, e-devlet şifresi işlemlerinin hafta içi her gün 08.30-12.00 saatleri arasında yapıldığı kaydedildi.

KKTC vatandaşı olmayan kişilerin başvuru sırasında pasaport, geçerli ikamet, çalışma veya öğrenci izni belgesi ile üzerinde Yabancı Kimlik Numarası bulunan resmi belgelerini ibraz etmelerinin zorunlu olduğu belirtilen duyuruda, 9 Mart itibarıyla Akdoğan ve Geçitkale bucaklarından da e-devlet şifresi temin edilebileceğini bildirdi.

Duyuruda, e-devlet şifrelerinin güvenlik nedeniyle üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği de vurgulandı.