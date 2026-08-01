Girne’de, dün polisi görünce panikleyip kaçan bir şahıs tasarrufundaki uyuşturucuyu yere attı, tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, devriye halinde bulunan Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen P.W.(E-29), kendisine yaklaşan polisleri görünce olay mahallinden kaçtığı sırada tasarrufundaki yaklaşık 5 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi yere attı.

Meseleyle ilgili tutuklanan şahsın evinde yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 20 bin 650 TL nakit para da bulundu.

Soruşturma devam ediyor.