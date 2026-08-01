Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal, Alma, Tasarruf ve Verme” suçlarından itham edilerek tutuklanan zanlılar isminin baş harfleri O.H.K ile J.C.O dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 21 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.15-17.00 arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gönyeli'de zanlı O.H.K'nin ikametgahında mahkeme emriyle huzurunda yapılan aramada, 600 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 100 TL nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, olayın ardından zanlıdan yapılan sorguda söz konusu maddeleri zanlı J.C.O'dan aldığının tespit edildiğini, bunun üzerine J.C.O'nun da tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, ele geçirilen uyuşturucu miktarının yüksek olduğunu ve zanlıların ülkede kalıcı bağlarının bulunmadığını belirterek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 50 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine karar verdi.