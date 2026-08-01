Lefkoşa’da meydana gelen "Sahtekârlıkla Para Temini" suçundan itham edilerek tutuklanan isminin baş harfleri O.A dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Emine Çıkan, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlının 2026 yılı Haziran ayı içerisinde İ.K.'den, kendisini ve 4 akrabasını KKTC vatandaşı yapacağı vaadiyle 650 bin TL, 8 bin Sterlin ve 4 bin 600 euro nakit para aldığını söyledi.

Polis, meseleyle ilgili şikâyetin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını, zanlının ise 28 Temmuz'da Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, zanlının "suçunu itiraf eder nitelikte" ifade verdiğini, mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün ek tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, zanlının benzer ve başka suçlardan 56 sabıkası ile devam eden 4 davası bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise söz konusu şahıstan para aldığını, vatandaş olmaları için yardımcı olacağını söylediğini ancak bunu gerçekleştiremediğini ifade etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.