Lefkoşa’da önceki gün gerçekleştirilen Okaliptüs Operasyonunda 600 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucuyla yakalanan isminin baş harfleri M.Y., J.G. ve K.K. dün mahkemeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve kuzeye uyuşturucu taşıdıkları öne sürülen zanlılar hakkında 3 gün ek tutukluluk emri alındı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Celal Durukan olguları aktardı.

Polis, 30 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.15 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde şüpheli hareketlerde bulunan zanlıların Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındığını söyledi.

Polis, zanlıların bir süre sonra bir okaliptüs ağacının altına bir şey gömmeye çalışırken tespit edildiklerini belirtti. Ekipleri fark eden zanlıların kaçmaya çalıştığını, ellerindeki çanta ile paketi attıklarını ifade eden polis, zanlıların tutuklandığını kaydetti.

Polis, atılan pakette yapılan kontrolde 120 gram, iki ayrı çantada yapılan kontrolde ise 480 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada J.G.'nin uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’tan temin ettiğinin, üç zanlının maddeyi birlikte ithal ettiğinin ve kuzeyde J.G.'nin yönlendirmesiyle çeşitli noktalara bırakılmasının planlandığının tespit edildiğini aktardı.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini ve aranan şahıslar bulunduğunu belirterek 3 gün ek tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, M.Y., J.G. ve K.K.'nin 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.