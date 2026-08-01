Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, BM Genel Sekreteri Guterres’in Ada’yı ziyaretinin ardından oluşan durumun analizini yaptı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Kombos, Rum tarafının “BM Genel Sekreteri’nin temposuna tamamen uyum sağlamış durumda” olduğunu söyledi.

Gazetecilerin gayriresmi genişletilmiş görüşme öncesindeki ön hazırlıklarla ilgili sorusuna karşılık Genel Sekreter’in bir sonraki genişletilmiş görüşmeyi düzenleyeceğini ilan ederken garantör güçler de dahil bütün tarafların olurunu aldığına vurgu yaptığını söyleyen Kombos, “Genel Sekreter’in ilerletmekte olduğu bir tempo görüyoruz. Biz bu tempoya tamamen uyuyoruz ve senkronizeyiz.” dedi.

Kombos, Genel Sekreter’in, özle ilgilendiğini açıkça söylediğine işaret ederek, “Çalışmaları gereken hedefin de bu olduğunu” söyledi. Kombos, ön hazırlığın, genişletilmiş görüşmelere ulaşıldığında, müzakerelerin özüne dokunan konuların ilan edilebilmesi ile ilgili olduğunu söyledi.

Güven Yaratıcı Önlemlere de değinen Kombos “yeni geçiş noktaları açılması konusunda çarşamba günü bir açıklama olsaydı, çok iyi olurdu. Maalesef bu sonuca varamadık ancak burada, bizim tarafın Genel Sekreter’in teklif ettiği uzlaşma önerisi konusunda tamamen yapıcı olduğunu söylemem gerek.” dedi.

Kombos, Genel Sekreter Guterres’in görev süresinin sona ermesinden önce genişletilmiş görüşme düzenlenip düzenlenemeyeceği sorusuna “Biz her halükarda bunu isteriz. Genel Sekreter görev süresi boyunca kişisel bir ilgi gösterdi, Kıbrıs sorununun özünü biliyor. Dolayısıyla bizim tarafın, mevcut Genel Sekreterin yönetiminde mümkün olan en kısa sürede bir konferansa ilerleme iradesine, niyetine, rızasına kesin gözüyle bakılmalı.” ifadesini kullandı.

Genel Sekreter’in somut bir stratejisi, bir temposu olduğunu, bazı şeyler açıkladığını söyleyen Kombos, Rum tarafı olarak “bir sonraki toplantıya da sonucu olacak yönteme de olumlu yaklaştıklarını” ifade etti.

Konstantinos Kombos, Genel Sekreter’in Türkiye’nin rızasını aldığını söyleyerek, "Burada olumlu bir bakış açıları olması gerektiğini, bu nedenle TC-AB ilişkileri boyutunda ısrar ettiklerini, olumlu bir sonuca ulaşılması anahtarının Ankara’da olduğu” iddiasını yineledi.