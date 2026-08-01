Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Mehmetçik tarafından kullanılan, o günlerin izini taşıyan Türk bayrağı, yıllar sonra restorasyon ve konservasyon sürecine alındı.

Harekât sırasında Mehmetçik tarafından kullanıldığı ve çatışmalarda zarar gördüğü belirtilen bayrak, 1990 yılında KKTC’ye yerleşen Aynur Gazcıoğlu’na, Kıbrıslı Türk komşusu tarafından aynı yıl emanet edildi.

Bayrak 36 yılın ardından, bakım ve koruma çalışmalarının yapılması amacıyla Türkiye’ye götürülmek üzere Gazcıoğlu’nun Gönyeli’deki evinde, KKTC ve Türkiye’den yetkililerin yer aldığı heyete teslim edildi.

Bayrağı, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müdürü Mehmet Yalçın, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Hilkat, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş ile Müzeler Dairesi Başkanı Serkan Gedük’ten oluşan heyet teslim aldı.

Bayrağın restorasyon ve konservasyon işlemleri Gaziantep’teki Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü laboratuvarlarında yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bayrak yeniden Gazcıoğlu’na teslim edilecek.

-Yalçın

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müdürü Mehmet Yalçın teslim sırasında yaptığı konuşmada bayrağın emin ellerde olduğunu belirterek, gerekli bakım ve onarım çalışmalarının titizlikle yapılmasının ardından yeniden Gazcıoğlu’na teslim edileceğini söyledi.

Türkiye’den gelen yetkililere gösterdikleri hassasiyet ve duyarlılık için teşekkür eden Yalçın, “Emanetiniz emin ellerde. Bayrağın her türlü bakım ve onarımı yapılarak en iyi şekilde yeniden size teslim edilecek.” dedi.

-Gönültaş

Bayrağı teslim alan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş ise, Gazcıoğlu’nun tarihi emaneti 36 yıl boyunca büyük bir özenle koruduğunu belirterek, bunun önemli bir vefa örneği olduğunu söyledi.

Bayrağın, Kıbrıs tarihindeki önemli bir dönemin ve barışın aziz hatırası olduğunu ifade eden Gönültaş, “Emanetimize çok güzel baktınız, gözünüz gibi korudunuz. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sorumluluğumuzu yerine getirmek ve bu emaneti daha uzun yıllar sağlıklı koşullarda muhafaza edebilmenizi sağlamak istiyoruz.” dedi.

Bayrağın geçici olarak teslim alındığını dile getiren Gönültaş, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının Gaziantep’teki Arkeoloji Enstitüsünün laboratuvarlarında yapılacağını belirtti.

Çalışmaların tüm aşamalarının belgeleneceğini ve fotoğraflanacağını belirten Gönültaş, süreç hakkında Gazcıoğlu’na düzenli bilgi verileceğini, işlemlerin tamamlanmasının ardından bayrağın yeniden kendisine teslim edileceğini söyledi.

Gönültaş, bayrağın gelecekte de korunmaya devam edeceğini vurgulayarak, “Sizin bu emanete sahip çıktığınız gibi, bizden sonra görev yapacak arkadaşlarımız da sahip çıkacak. Böylece bayrağı torunlarınıza ve gelecek nesillere güvenle aktarabileceksiniz.” diye konuştu.

-Hilkat

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Emine Hilkat, Gazcıoğlu’nun bayrağı bugüne kadar büyük bir özenle koruduğunu belirterek, bundan sonraki bakım ve koruma sürecinin uzmanlar tarafından yürütüleceğini söyledi.

Kumaş ve ahşap gibi malzemelerin korunmasında restoratörlerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Hilkat, “Bugüne kadar görevini sen yerine getirdin. Artık bayrağın uzmanlar tarafından korunacağından emin olarak daha rahat olacaksın. Bu çalışma için Türkiye’den gelen yetkililere teşekkür ediyoruz.” dedi.

-Gazcıoğlu

Yaşamını yitiren Kıbrıslı Türk komşusu tarafından emanet edilen bayrağı 36 yıl muhafaza eden Aynur Gazcıoğlu da bayrağın, Kıbrıs Barış Harekâtı’na tanıklık eden Kıbrıslı Türk komşusu tarafından kendisine verildiğini anlattı.

Komşusunun sık sık harekât sırasında yaşananları anlattığını belirten Gazcıoğlu, “Bir gün bana, ‘Sana bir emanet vereyim mi?’ diye sordu. Savaştan çıkmış, kullanılmış bir bayrak olduğunu ve onu kimseye vermeden saklamamı istedi. Ben de torunlarım olursa onlara emanet edeceğimi söyledim.” dedi.

“Türk bayrağının bugünkü hâliyle kalabilmesi için yıllar boyunca büyük özen gösterdim.” diyen Gazcıoğlu, 52 yıl önce Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Mehmetçiğin kullandığı belirtilen bu emaneti, vatan ve bayrak bilincinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla torununa bırakmak istediğini söyledi.