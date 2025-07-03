Lefkoşa’da, eski kız arkadaşıyla evleneceği gerekçesiyle 56 yaşındaki adamı bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden 80 yaşındaki Tahsin Karagözlü tutuklandı.

Karagözlü “Taammüden adam öldürmeye teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlamalarıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis çavuşu, olayın 1 Temmuz 2025’te saat 20.00 sıralarında, Şht. Mustafa Akdeniz Sokak’ta yaşandığını belirtti.

Tahsin Karagözlü’nün aralarındaki kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonrası yanında bulundurduğu 13.5 cm uzunluğundaki mavi saplı bıçakla Ö.K.’yi sol göğüs ve koltuk altından dört kez bıçakladığını açıkladı.

Yaralının akciğerinde kan birikmesine neden olan saldırı sonrası, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Zanlının olaydan bir gün sonra mahkeme emriyle tutuklandığını belirten polis, evde yapılan aramada saldırıda kullanılan bıçağın mutfaktaki dolapta bulunduğunu kaydetti. Zanlının, gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi.

Soruşturmanın sürdüğünü, kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, zanlının serbest kalmasının soruşturmaya zarar vereceğini söyleyerek 2 gün ek tutukluluk talep etti. Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.