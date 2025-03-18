Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda önceki akşam trafik polisleri tarafından durdurulan araçta 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Gazimağusa - Lefkoşa anayolunda devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı, Demirhan Polis Karakolunda görevli bir polis ekibi tarafından Yonca Kavşağı yakınlarında süratli ve tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsünün tespit edilmesi üzerine bahse konu araç takibe alınarak durduruldu. Durdurulan aracın yanına polislerin yaklaştığı sırada araç içerisinde bir paket atıldığı görülmesi üzerine, söz konusu paket olay yerinde çağrılan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi ve

yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu araç sürücüsü 30 yaşındaki Afrika uyruklu Emmanuel Ekene tutuklanırken, çantayı atan zanlı kaçtı.

Tutuklanan Ekene mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, mahkemede olguları aktararak, ek süre talep etti.

Polis, 16 Mart 2025 tarihinde saat 23.45 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda zikzak çekerek ilerlediği için şüpheli görülen aracın Demirhan Polis Karakolu ekipleri tarafından durdurulduğunu, o esnada yolcu koltuğunda bulunan bir erkek şahsın tasarrufundaki çantayı aracın bir buçuk metre ötesine atarak, koşarak kaçtığını söyledi. Polis, çantanın emare alındığını, sürücünün ise tutuklandığını belirtti. Polis, çantada yapılan aramada 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, aranan şahıs olduğunu, maddenin analize gönderileceğini, zanlının cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlı ise kaçan şahsı tanımadığını, yolda otostop çekerken görüp aldığını, uyuşturucu ile ilgisi olmadığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.