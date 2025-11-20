Lefkoşa'da Sami Doğan'a ait galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili tutuklanan Hamit Altıok, Emiray Naifoğlu, Halil İbrahim Kökmen, Rahman Eren Demir, Muhammet Mustafa Balta, Eren Akdemir ve Hasan Çiftçi dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu, zanlı Hamit Altıok ve Emiray Naifoğlu’nun 8 Kasım 2025 tarihinde saat 02.40 raddelerinde Lefkoşa'da, umumi bir yer olan Ali Hoca Sokak üzerinde bulunan Sami Doğan Motors isimli oto galerinin ofis kısmına Maraton marka 9 mm tabanca ile iki el ateş ederek ofisin duvar ve alüminyum kısımlarına hasar verdiklerini anımsattı. Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine başlattıkları soruşturma kapsamında olay mahallinde 2 adet 9 mm çapında boş kovan ve 1 adet 9 mm çapında tabanca fişeği tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis çavuşu ayni tarihte bahse konu tabanca, namlusunda sıkışmış 1 adet 9 mm tabanca fişeği, sanıkların giymiş olduğu kıyafetler olay mahallinin yaklaşık 500 metre Kuzey Doğu istikametindeki dere yatağı içerisinde tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini aktardı.

Polis, zanlıların aynı gün tutuklandığını belirtti. Polis, zanlıların ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerin, silahı Eren Akdemir’den aldıklarını itiraf ettiklerini ifade etti. Polis, Eren Akdemir'in 8 Kasım’da derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı Akdemir'in kalmakta olduğu Lefkoşa'da Şht. Hüseyin Paşa Sokak’taki adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde apartmanının merdiven ve asansör kulesi damında Maraton marka 9 mm tabanca ile üzerine takılı bulunan şarjöründe 7 adet, paket içerisinde ise 86 adet 9 mm çapında tabanca fişeği bulunarak emare olarak alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlı Akdemir'in gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini, silahı Hasan Çiftçi’den aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, yurt dışında olduğu belirlenen Çifti hakkında tutuklama emri alındığını, 16 Kasım’da Gazimağusa Limanı’dan ülkeye giriş yaparken yakalandığını söyledi. Polis, çiftçinin ifadesinde 19 Ekim’de 2 silahı ve mermileri TIR aracının şoför koltuğu altına gizleyerek, ülkeye soktuğunu, 20 Ekim’de Eren Akdemir’e verdiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlı Çiftçi’nin 30 Ekim’de ise aranan bir şahsı TIR’a gizleyip, yurt dışına kaçırdığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı olarak Rahman Eren Demir , Muhammet Mustafa Balta, Halil İbrahim Börtçe’nin de tutuklandığını söyledi. Polis, bu zanlıların olayı bildiklerini ancak polise bildirmeyerek, suçu örten suçu işlediklerini açıkladı.

Polis, zanlı Demir’in 85 gün, zanlı Akdemir’in 195 gündür ülkede kaçak olduğunu söyledi. Polis, Halil İbrhaim Kökmen’in öğrenci olduğunu, 2022 yılında Girne’de meydana gelen yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından 8 Mart’ta teminata bağlandığını, ancak bulunamadığı için davasının tebliği edilemediğini, bu dosyanın canlandırılacağını açıkladı. Polis, Hamit Altıok, Emiray Naifoğlu, Muhammet Mustafa Balta ve Hasan Çiftçi’nin ülkede turist statüsünde bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlılardan alınan kan örneklerinin DNA analizi için Türkiye’ye gönderileceğini, silahlarla ilgili balistik inceleme sonunun henüz çıkmadığını, cep telefonlarıyla ilgili incelememin devam ettiğini kaydetti. Polis, meydana gelen olayın son zamanlarda artış gösteren ve toplumu tedirgin eden suçlardan olduğunu belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarına emir verdi.