KKTC’de izinsiz ikamet etme suçundan tutuklanan Abdulsamed Olayende dün mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 1 Aralık 2025 tarihinde saat 12.00 sıralarında bir soruşturma kapsamında Lefkoşa Adli Şubeye gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 29 Kasım 2024 tarihinden beri 367 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının bu süre içerisinde herhangi bir suça karışıp karışmadığının araştırılacağını, ihraç işlemleri için yazışmalar yapılacağını belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.