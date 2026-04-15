Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, geçen pazar günü saat 00.30'da, 33 yaşındaki Abdullah Koç, kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada, araçta yolcu olarak bulunan kız arkadaşı 36 yaşındaki isminin baş harfleri K.G. ile aralarında yaşanan tartışma sonucu K.G.’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurarak, ciddi şekilde darp etti ve kaburga kemiklerini kırdı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine Abdullah Koç tutuklandı ve vahim zarar suçundan dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru olguları aktardı. Polis, 11-12 Nisan 2026 tarihinde saat 23:00-01:00 saatleri arasında Mağusa-Lefkoşa anayolu üzerinde kız arkadaşıyla ile evliliği ertelemek istediğiyle tartışan zanlının, sözlü tartışmaya müteakip sevgilisinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurarak 3 kaburgasının kırılmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, zanlının 13 Nisan’da tutuklandığını, hastanede darp edilen kadının doktor kontrolünden geçirildiğini ve 10 kaburga kemiklerinin kırıldığı, yüzünde ve vücudunun muhtelif yerlerinde kızarıklık ve ödemlerin mevcut olduğu, sol göz kapağının ödemli olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

Polis, ancak müştekinin şikayetçi olmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.