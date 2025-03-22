Başbakan Ünal Üstel, Ankara’daki resmi temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı’nda resmi törenle karşılanan Üstel, tören kıtasını selamladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki iş birliği projelerinin ele alındığı görüşmede, özellikle düzensiz göçle mücadele ve güvenlik alanındaki iş birliği konularına odaklanıldığı bildirildi.

KKTC’de düzensiz göçü önlemek amacıyla kurulan Göç Merkezi’nin prosedürlerinin hızla tamamlanmasının, toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri olduğu belirtildi.

Toplantıda, KKTC polisinin ve itfaiyesinin hizmet araçlarının yenilenmesi ve teknik olarak güçlendirilmesi konusu da ele alındı.