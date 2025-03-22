Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte imzaladığı “2025 Yılı Türkiye Cumhuriyeti - KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması” töreninde konuştu.

Üstel, imzalanan antlaşmanın tarihi büyüklükte bir anlaşma olduğunu vurgulayarak, bu kaynakla ülkenin pek çok yaşamsal projesinin hayata geçirileceğini kaydetti.

Üstel, “2025, gençlerimize yönelik pek çok projenin hayat bulduğu bir yıl olacak. Bu yıl, sporda altyapı geliştirme ve tesisleşme yılı olacak. Bu yıl organize hayvancılık bölgelerinin altyapı eksikliklerinin giderildiği yıl olacak. Organize sanayi bölgelerimizin altyapı eksikliklerinin tamamlandığı bir yıl olacak.” dedi.

Hibe edilecek 2 mobil treyler elektrik santralinin sağlayacağı ek 35 megavatlık güçle, yaz aylarında artan enerji ihtiyacına da cevap verileceğini duyuran Üstel, halkın çağdaş bir devlette huzur, güven ve refah içerisinde yaşatmak için çalıştıklarını belirtti; bu kapsamda en büyük desteği her zaman olduğu gibi Türkiye’den aldıklarını ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, dün imzaladıkları tarihi büyüklükteki Mali ve İktisadi işbirliği Antlaşması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirecekleri projeler için toplam 21 Milyar Türk Liralık kaynak yarattıklarını vurguladı.

Üstel, bu kaynağın, eğitimden, sağlığa, ulaştırmadan, tarıma, reel sektörden, sanayiye, turizmden, enerjiye pek çok alanda devam eden projelere finansman desteği anlamına geldiğine işaret ederek, “Bu kaynakla ülkemizin pek çok yaşamsal projesini hayata geçirerek, halkımızın refah seviyesinin yükselmesine de önemli bir katkı sağlayacağız” dedi.

Başbakan Üstel, “2025 yılı projeler yılı olacak. 2025 Gençlerimize yönelik pek çok projenin de hayat bulduğu bir yıl olacak. Bu yıl Sporda alt yapı geliştirme ve tesisleşme yılı olacak. Bu yıl, Organize Hayvancılık bölgelerinin alt yapı eksikliklerinin giderildiği bir yıl olacak. Organize sanayi bölgelerimizin alt yapı eksikliklerinin etap etap tamamlandığı bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

Üstel, şöyle devam etti:

“Bugün (dün) imzaladığımız tarihi büyüklükteki Mali ve İktisadi işbirliği Antlaşması ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştireceğimiz projeler için toplam 21 Milyar Türk Liralık kaynak yaratmış bulunuyoruz. Bu, Eğitimden, Sağlığa, Ulaştırmadan, Tarıma, Reel sektörden, sanayiye, turizmden, enerjiye pek çok alanda devam eden projelerimize finansman desteği anlamına geliyor. Bu kaynakla ülkemizin pek çok yaşamsal projesini hayata geçirerek, halkımızın refah seviyesinin yükselmesine de önemli bir katkı sağlayacağız.

PROJELER

Bunların bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. İmzalanan Antlaşma ile, eğitim alanında; İhtiyaç duyulan yeni okul projelerinin hayata geçirilmesi ve var olan okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesi için devam eden projelere önemli kaynak sağlıyoruz.

Sağlık alanında; 500 yataklı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin temelinin atılması, Yeni Girne Hastanesi’nin tüm iç donanımının tamamlanması ve açılması, Pamukluya yeni hastane yapımı ile ilgili gerekli kaynağı da sağlamış bulunuyoruz.

Bugün (dün) imzalanan antlaşma ile Ulaştırma alanında; Kara yollarımızda can güvenliğini artıracak tedbirlerin alınması ve ihtiyaç duyulan projelerin hayata geçirilmesi, Değirmenlik – Girne Dağ Yolu projesinin tamamlanması, Girne Batı Çevre Yolunun bir devamı olan Lapta-Geçitköy arası çift şerit yol yapım projesinin hayat geçirilmesi, Karpaz – Zafer Burnu yolunun tamamlanması için gerekli kaynağı da sağlamış durumdayız.”

KIB-TEK

Üstel, KIB-TEK Santrallerinin bakım ve onarımları, Navlun Desteğinin devamı ve devlete hibe edilecek 2 adet Mobil Treyler elektrik santrallerinin sağlayacağı ek 35 Megavatlık güçle, yaz aylarında artan enerji ihtiyacına cevap vermiş olacaklarını ifade etti.

2025 PROJELER YILI OLACAK

Başbakan Üstel, “2025 yılı projeler yılı olacak. 2025 Gençlerimize yönelik pek çok projenin de hayat bulduğu bir yıl olacak. Bu yıl Sporda alt yapı geliştirme ve tesisleşme yılı olacak. Bu yıl, Organize Hayvancılık bölgelerinin alt yapı eksikliklerinin giderildiği bir yıl olacak. Organize sanayi bölgelerimizin alt yapı eksikliklerinin etap etap tamamlandığı bir yıl olacak” şeklinde konuştu.

2025 yılının, sadece yeni projelerin başladığı değil, aynı zamanda geçtiğimiz yıl başlayan projelerin de tamamlandığı bir yıl olacağını ifade eden Üstel, Ankara temaslarına da değindi.