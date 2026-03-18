Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı (POLVAK) tarafından Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) kazandırılan bir kısım motorlu araç ve diğer malzemelerin tanıtımı, dün gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan açıklamada, POLVAK’ın polis örgütünü güçlendirmek, gelişen ve değişen günün koşullarına uygun daha modern bir yapıya kavuşturmak amacıyla 2023 yılında hayata geçirildiği belirtildi.

Etkinlikte, PGM-Arge Müdürü Hüseyin Bora; POLVAK’ın kuruluşu, faaliyetleri ve vakfın bugüne kadar yaptığı bağışlar hakkında bilgi verdi.

POLVAK Yönetim Kurulu Başkanı Günay Çerkez, yaptığı konuşmada vakıf olarak polis teşkilatının başarılı olması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Çerkez, halihazırda PGM’ye kazandırılan motorlu araç ve malzemeler sayesinde polis teşkilatının daha donanımlı hale getirildiğini ve katkıların süreceğini kaydetti.

PGM Ali Adalıer ise, POLVAK tarafından yapılan bağışlardan dolayı şahsı ve kurumu adına vakfın başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Adalıer ayrıca, donanımlı ve teknolojik imkanlara sahip bir polis teşkilatının halka hizmette daha başarılı ve motive olacağına vurgu yaptı ve vakıf aracılığıyla polis teşkilatına katkı koyanlara teşekkür etti.

Açıklamada, PGM’nin güvenlik altyapısını güçlendirmek amacıyla, faaliyete başladığı tarihten bu yana POLVAK tarafından yürütülen geliştirme çalışmaları kapsamında önemli katkılar sağlandığı kaydedildi. Bu çerçevede, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan 23 milyon TL değerindeki katkıyla 14 motorlu araç temin edildi.

Ayrıca POLVAK tarafından 10 milyon 267 bin TL tutarında gerçekleştirilen alımlarla; 12 x-ray cihazı, 100 el telsizi, 10 drone, 3 dizüstü bilgisayar, 3 projeksiyon cihazı, 10 seyyar araç tepe lambası, el dedektörü ve aktif görev üniformaları PGM’nin kullanımına sunuldu.