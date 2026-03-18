Orta Doğu'nun ardından şimdi de Akdeniz'de sular ısınıyor.

'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Larnaka’daki sözde Girne Etkileşimli Seyir Uyarıları ve NOTAM'lar Merkezi, KKTC ve Türkiye hava sahalarını da kapsayacak şekilde (Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Lefke, Mersin, İskenderun kıyıları) ABD askeri operasyonları için NOTAM yayımladı.

Kıbrıs çevresindeki hava sahası için yayımlanan NOTAM’da, ABD’ye ait askeri faaliyetlerin gerçekleştirileceği duyuruldu. 13 Mart–12 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak uyarıda, pilotlardan bölgeden geçerken dikkatli olmaları ve Lefkoşa Hava Trafik Kontrolü ile (Rum tarafının havalimanı kulesi) sürekli temas halinde olmaları istendi.

BİR NOTAM DA KKTC'DEN...

Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yayımladığı askeri faaliyet içerikli NOTAM’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden “hükümsüz” yanıtı geldi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Doğu Akdeniz’deki hava sahasına ilişkin son gelişmeler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan NOTAM’ın, Kıbrıs adasının kuzeydoğu bölgesini kapsadığı ve Ercan Tavsiyeli Hava Sahası ile kesiştiği belirtildi. Bu kapsamda, söz konusu NOTAM’ı geçersiz kılan NOTAM yayımlandığı ifade edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Kıbrıs adasının güneyi ve doğu açıklarını kapsayan geniş bir deniz sahası için, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından A0345/26 numaralı bir NOTAM yayımlanmış ve söz konusu bölgede muhtemel askeri faaliyetler gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Bu NOTAM ile, yer seviyesinden 5 bin 486 metreye kadar olan hava sahasında uçuş gerçekleştirecek tüm hava araçlarına dikkatli olmaları ve ilgili hava trafik kontrol birimleriyle sürekli temas halinde bulunmaları tavsiye edilmektedir.

Bununla birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından yayımlanan NO100/26 numaralı NOTAM ile söz konusu ilan değerlendirilmiş; KKTC’nin kendi hava sahasında hava trafik ve havacılık bilgi hizmetlerini sağlama konusunda tek yetkili otorite olduğu vurgulanmıştır. Anılan açıklamada ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yayımlanan ilgili NOTAM’ın hükümsüz olduğu ifade edilmiştir.

Bu çerçevede, bölgede faaliyet gösteren tüm hava araçlarının uçuş emniyetini azami düzeyde gözetmeleri, yayımlanan havacılık bilgilerini dikkatle takip etmeleri ve ilgili hava trafik birimleri ile koordinasyon içerisinde hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir"