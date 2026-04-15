Çatalköy-Esentepe Belediyesi ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları iş birliğinde, Erol Avgören Kültür Merkezi sahnesinde bu kez minik izleyiciler ağırlandı. Eskişehir T.C. Bozüyük Belediye Tiyatrosu ekibinin hazırladığı Kalbimdeki Pervane adlı çocuk oyunu, Çatalköy İlkokulu öğrencileri için sahnelendi.

İnsanın hayat yolculuğunda karşılaştığı olayları önce reddetmesi, ardından kabullenmesi ve sonunda duygularıyla yaşamayı öğrenmesini anlatan oyun, çocuklara hem düşündürücü hem de öğretici bir deneyim sundu. Öğrenciler, sahnedeki renkli ve etkileyici performansı büyük bir ilgi ve heyecanla izledi.



Gösterim sonunda konuşma yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, belediye olarak sanatsal etkinliklere ve özellikle çocukların kültürel gelişimine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, sergilenen başarılı performans için oyunculara teşekkür etti. Başkan Kırok, sanatçılara çiçek ve plaket takdim etti.

Tiyatro ekibi de nazik davetleri için belediyeye teşekkür ederek, Başkan Kırok’a günün anısına hediyelerini sundu.



Minik izleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen etkinlik, sanatın çocukların dünyasındaki yerini bir kez daha gözler önüne sererken, unutulmaz bir kültür-sanat buluşmasına sahne oldu.