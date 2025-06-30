Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ve heyeti, saat 09.00’da ilk olarak Lefkoşa Atatürk Anıtı’na giderek, çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Heyet daha sonra sırasıyla Dr. Fazıl Küçük Anıtı ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

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Polis örgütünün kuruluş yıldönümü ve polis günü dolayısıyla Kasım Kuni ve polis mensuplarından oluşan heyet gün içerisinde devlet ve hükümet yetkililerine de ziyaret gerçekleştirecek.

Kutlamalar, akşam saat 20.00’de PGM Bahçesi’nde düzenlenecek resepsiyonla son bulacak.

1751269136202Polis Örgütünün 61. Yıldönümü Anıtlar Celenk Koyma Programı 6 So1751269136202Polis Örgütünün 61. Yıldönümü Anıtlar Celenk Koyma Programı 7 So1751269136202Polis Örgütünün 61. Yıldönümü Anıtlar Celenk Koyma Programı 5 So1751269136201Polis Örgütünün 61. Yıldönümü Anıtlar Celenk Koyma Programı 4 So1751269136200Polis Örgütünün 61. Yıldönümü Anıtlar Celenk Koyma Programı 2 So1751269136194Polis Örgütünün 61. Yıldönümü Anıtlar Celenk Koyma Programı 1 So1751269136201Polis Örgütünün 61. Yıldönümü Anıtlar Celenk Koyma Programı 3 So