Dış Basın Birliği’nden verilen bilgiye göre, Birlik Başkanı Burhan Canbaz, Polis Genel Müdürü Adalıer’e görevinde başarılar diledi ve Polis Teşkilatını ülkenin en güvenilir kurumlarından biri olarak gördüklerini ifade etti.

Canbaz, ülke güvenliğinin can damarı konumunda olan polisle iş birliği ve dayanışma içerisinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Heyette Dış Basın Birliği İkinci Başkanı Taner Gönül, Genel Sekreter Hüseyin Turan, yönetim kurulu üyeleri Didem Gürses, Oshan Sabırlı ve TRT Kıbrıs Temsilcisi Süleyman Yaşar yer aldı. Görüşmede Polis Basın Subayı Yılmaz Hacıoğulları da hazır bulundu.