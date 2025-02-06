Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda, bu sabahın erken saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yaralanma olmadan hasarla atlatıldı; alkollü sürücü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, saat 01.30’da meydana gelen kazada, 167 miligram alkollü içki tesiri altında olan Behzat Çelik (E-42), yönetimindeki FK 385 plakalı araçla seyrettiği sırada Halkbank Çemberi’ne geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan araç, orta refüjdeki bordür taşlarına ve trafik levhasına çarptıktan sonra kontrolsüzce yoluna devam edip çemberdeki başka bir trafik levhasına çarpıp durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan araç sürücüsü Behzat Çelik tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.