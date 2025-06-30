Polis Örgütü’nün kuruluşunun 61. yıldönümü kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği” geçtiğimiz Cuma akşamı Girne’de yapıldı.

Etkinlikte, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli tarafından denizde operasyon gösterisi yapıldı, Özel Harekat ve İtfaiye personeli, karada yüksekten iniş ve mahsur kalan bir şahsı kurtarma tatbikatı da gerçekleştirdi.

Polis teşkilatının halkla bütünleşmesi ve birimlerin tanıtılması amacıyla düzenlenen etkinlikte, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli tarafından denizde operasyon gösterisi yapıldı, Özel Harekat ve İtfaiye personeli, karada yüksekten iniş ve mahsur kalan bir şahsı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Girne Antik Liman’da yer alan etkinlik, Polis Özel Harekat Müdürlüğü personeli tarafından denizde operasyon gösterisiyle başladı.

Ardından Özel Harekat ve İtfaiye personeli tarafından karada yüksekten iniş ve mahsur kalan bir şahsı kurtarma tatbikatı yapıldı.

Etkinlikte ayrıca detektör köpekler arama ve bulma çalışmaları da gerçekleştirdi. Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, bilgilendirici el broşürleri dağıtılarak, Polis Örgütü’nde kullanılan çeşitli araç- gereçler sergilendi. Polis birimleri, etkinlik alanında kurulan stantlarda halkı bilgilendirdi ve vatandaşların soruları konularında uzman polisler tarafından yanıtlandı. Etkinlikte ayrıca, polis mensuplarından oluşan Polis Genel Müdürlüğü Orkestrası (Polkestra) müzik dinletisi sundu.

Polis Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Şube Amiri Yılmaz Hacıoğulları, Polis Örgütü’nün kuruluşunun 61. yıldönümü kapsamında “Polis Birimleri Tanıtım Etkinliği”nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini kaydetti. Amaçlarının polis teşkilatının görünürlüğünü arttırmak olduğunu ifade eden Hacıoğulları, “Halkından uzak ve halktan kopuk polis teşkilatları düşünülemez. Polis teşkilatları her zaman gücünü halkından almaktadır.” diye konuştu.