Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manchester'daki İngiliz Miras Merkezi (BMHC) tarafından düzenlenen bir etkinliğe Onur Konuğu olarak katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendilerine haksız şekilde dayatılan; doğrudan uçuşlardan, doğrudan ticaretten ve doğrudan temaslardan yararlanmalarını engelleyen insanlık dışı izolasyonu sona erdirmek için mücadele ettiğini kaydetti.

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Tatar, “Adalet adına, insan hakları adına, Kıbrıs Rum tarafının engelleyici yaklaşımı nedeniyle uluslararası dostluk spor müsabakalarına bile katılamayan Kıbrıs Türk kardeşlerinizi hatırlamanızı rica ediyorum” dedi.