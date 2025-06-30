Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Manchester'daki İngiliz Miras Merkezi (BMHC) tarafından düzenlenen bir etkinliğe Onur Konuğu olarak katıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının kendilerine haksız şekilde dayatılan; doğrudan uçuşlardan, doğrudan ticaretten ve doğrudan temaslardan yararlanmalarını engelleyen insanlık dışı izolasyonu sona erdirmek için mücadele ettiğini kaydetti.

Tatar, “Adalet adına, insan hakları adına, Kıbrıs Rum tarafının engelleyici yaklaşımı nedeniyle uluslararası dostluk spor müsabakalarına bile katılamayan Kıbrıs Türk kardeşlerinizi hatırlamanızı rica ediyorum” dedi.