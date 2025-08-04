: Polis Genel Müdürlüğü (PGM) 160 erkek polis memuru, 15 kadın polis memuru ve 25 erkek itfaiye memuru için münhal açtı.

PGM’den yapılan açıklamada, müracaatçıların 13-20 Ağustos tarihleri arasında (her iki tarih dahil), mesai saatleri içerisinde PGM web sayfasından veya ilçe polis müdürlüklerinden temin edecekleri “Başvuru Formu”nu doldurup, eklenecek evraklarla birlikte A4 telli dosya içerisinde ilçe polis müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerektiği belirtildi.

Açıklamada, polis ve itfaiye memurluğu münhali sınavlarının aynı tarihte yapılacağından, müracaatçıların hangi (Polis/İtfaiye) münhale katılacaklarını başvuru formunda belirtmeleri istendi.

Müracaatçıların süratli, doğru bilgi akışı ve haberleşme için http://www.polis.gov.ct.tr adresini takip edebilecekleri kaydedildi.