AKSA SÜPER LİG 23. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 23. Haftası geçtiğimiz hafta içinde oynanan maçlarla tamamlandı.

Süper Lig lider Cihangir, konuk ettiği Lefke’yi, takipçisi China Bazaar Gençlik Gücü ise konuk ettiği Esentepe’yi farklı mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamlarken, zirve yarışındaki Doğan Türk Birliği evinde Yenicami’yle berabere kalarak zirveden bir adım daha uzaklaştı.

İkinci devrenin yenilmez takımı olan Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Gönyeli’yi gol yağmuruna tutarken, Mağusa bölgesi derbisinde Dumlupınar ise Mormenekşe deplasmanından farklı galip ayrılarak play-out hattından tamamen uzaklaştı. Gönyeli, ligin dibine adeta demir atarken, Mormenekşe ise play-out hattından çıkma şansını zora soktu.

Ligde bu sezon istikrarsız bir çizgi çizen Çetinkaya Lefkoşa derbisinde K.Kaymaklı ise golsüz berabere kalırken, ikinci devrede henüz galibiyetle tanışamayan K.Kaymaklı play-out hattına iyice yaklaştı.

Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından olan A.Yeşilova – Yeniboğaziçi mücadelesini ev sahibi Yeşilova ikinci devrede bulduğu gollerle rahat kazanarak oldukça rahat bir konuma yükselirken, Yeniboğaziçi ligde kalma umutlarını biraz daha azalttı.

Haftanın en zorlu maçında play-out hattı dışında kalmak isteyen Karşıyaka ile Mesarya mücadele ederken ev sahibi geriye düştüğü maçı kazanarak ligde 3 basamak birden yükselerek rahatladı.

Süper Ligin 23.hafta maçlarında 5 maçı ev sahibi takımlar, 1 maçı ise deplasman takımı kazanırken, 2 maç berabere tamamlandı.

23. hafta maçlarındaki gol sayısı 22. haftayla oranla 5 gol artarken, 8 maçta 31 golün atıldığı haftada maç başına düşen gol ortalaması 4’e yaklaştı.

Atılan 31 golün 16’sını yerli futbolcular atarken, 15 golü ise yabancı futbolcular attı.

23. hafta sonunda Gol Krallığı yarışında Cihangir’den Ndong Meye haftayı golsüz geçerek 21 golde kaldı. Mağusa Türk Gücü’nden Papa Demba 19 gole, Cihangir’den Babacar Diop ise attıkları gollerle 18 gole yükseldiler.

Bu hafta hakemler tarafından 15 sarı kart gösterilirken, kırmızı kart çıkmadı ve bu sezon adına en az kart gösterilen hafta olarak kayda geçti.

Haftanın Takımı: Cihangir

Lider Cihangir, evinde konuk ettiği Lefke karşısında ilk devreyi yeni bitirmesine karşın ikinci devreye adeta fırtına gibi başlayarak maçı kazanmasını bilerek önemli bir virajı kayıpsız geçti

Haftanın Yıldızı: Mert Güçlücan(Dumlupınar)

Dumlupınar’ın genç yıldızı Mert Güçlücan, sezon başında geçirdiği ağır sakatlık sonrasında ikinci devrenin başıyla birlikte takımda yer almaya başlaması sonrasında her geçen hafta performansını artırırken Mormenekşe karşısında hem attığı iki gol hem de takıma yaptığı önemli katkılarla dikkat çekti

Haftanın Teknik Direktörü: Cemal Kır (Karşıyaka)

Karşıyaka teknik direktörü Cemal Kır, bire bir rakipleri Mesarya karşısında geriye düştükleri maçta takımına yaptığı müdahalelerle önemli galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (China Bazaar Gençlik Gücü – Esentepe)

Fehim Dayı haftanın zorlu maçlarından olan China Bazaar Gençlik Gücü – Esentepe mücadelesini ekibiyle birlikte başarıyla yönetti

Haftanın Kare Ası

Aykut (Yeşilova) Emre (MTG) Fikret (Cihangir) Joseph Ofori(A. Yeşilova)

Haftanın Onbiri:

Ufuk (Karşıyaka) Berkem (Cihangir) İsmail (GG) Olcay (Dumlupınar) Tamer (Yeşilova) Hakan (Cihangir) Mustafa Sakallı (GG) Nevzat (MTG) Ali Kemal (Dumlupınar) Weston (Yeşilova) Andy (Karşıyaka)

Aksa Süper Lig 23. Hafta sonuçları

Doğan Türk Birliği – Yenicami: 0 – 0

Cihangir – Lefke: 4 – 2

C. B. Gençlik Gücü – Esentepe: 3 – 0

Mağusa Türk Gücü – Gönyeli: 7 – 0

Çetinkaya – K.Kaymaklı: 0 – 0

Mormenekşe – Dumlupınar: 2 – 6

A.Yeşilova – Yeniboğaziçi: 4 – 0

Karşıyaka – Mesarya: 2 – 1

Aksa Süper Lig 24. Hafta programı

Yenicami – Mormenekşe

Esentepe – K.Kaymaklı

Yenicami – Mağusa Türk Gücü

Lefke – Karşıyaka

Dumlupınar – Cihangir

C. Bazaar Gençlik Güvü – Doğan T. Birliği

Gönyeli – Çetinkaya

Mesarya – A. Yeşilova

AKSA Süper Lig Puan Tablosu