30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa’da yapılacak resmigeçit töreni provası nedeniyle Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın bir bölümü pazar günü trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 07.00’den itibaren Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı ile Gönyeli Çemberi arasında kalan bölümü, tören provası sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Bu kapsamda, Lefkoşa şehir içinden Organize Sanayi Bölgesi’ne gidecek sürücüler için ulaşım, Altınbaş Petrol Trafik Işıkları Kavşağı’ndan kontrollü olarak sağlanacak.

Gazimağusa yönünden Yakın Doğu Üniversitesi’ne gidecek sürücüler Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Yakın Doğu Bulvarı’nı; Lefkoşa şehir içine gidecek sürücüler ise Hamitköy Çemberi-Mimar Mehmet Vahip Caddesi-Şehit İsmail Beyoğlu Caddesi veya Honda Trafik Işıkları-Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi güzergâhını kullanabilecek.

Gazimağusa’dan Güzelyurt yönüne gidecek sürücüler Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu-Gönyeli Çemberi güzergâhını veya Mehmet Akif Caddesi’ndeki Citroën Trafik Işıkları Kavşağı’ndan Metehan-Alayköy Çevre Yolu’nu kullanabilecek.

Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya gelecek sürücüler Alayköy-Metehan Çevre Yolu veya Gönyeli Çemberi-Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhını; Girne’den Lefkoşa’ya gelecek sürücüler ise Girne-Lefkoşa ana yolu üzerinden Gönyeli Çemberi-Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi güzergâhını kullanabilecek.

Polis, sürücülerden trafik akışını engellememek amacıyla belirtilen güzergâhlara araç park etmemelerini ve prova süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.