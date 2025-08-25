14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali kapsamında düzenlenen sportif etkinlikler, Büyükler Plaj Futbol Turnuvası ile heyecana sahne oldu. Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda gerçekleşen turnuvaya 7 takım katıldı.
Finalde Haramiler ile Ali Ceylan takımları karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 sona eren mücadelede kazanan, penaltı atışlarıyla belirlendi. Rakibini 5-4 mağlup eden Haramiler, turnuvanın şampiyonu oldu.
Turnuva Sıralaması:
1. Haramiler
2. Ali Ceylan
3. Karaşahin
Ödül töreninde dereceye giren takımlara ödüllerini Yeniboğaziçi Belediyesi Meclis Üyeleri Atalay Talaykurt ve Halil Erdoğuş takdim etti.