Yakın Doğu Üniversitesi, sanat ve eğitimi buluşturan önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı tarafından düzenlenen “Adım Adım Piyano Öğretimi Çalıştayı” ve “Mezunlarımız Konuşuyor Paneli” geleceğin sanatçılarına ışık oldu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen ve piyano öğretimine dair yeni yaklaşımların tartışıldığı çalıştayın ardından Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunları deneyimlerini paylaşarak katılımcılara ilham verdiği.

Piyano öğretimi birçok yönüyle ele alındı!

İki gün süren etkinlik serisinin ilk gününde “Adım Adım Piyano Öğretimi Çalıştayı” ile piyano eğitiminde teorik ve uygulamalı teknikler ele alındı. Müzik Öğretmenliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ ve Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Uz. Asya Özkamalı’nın eğitimci olarak yer aldığı çalıştayda; piyano öğretiminde doğru oturuş, doğru dokunuş ve doğru pozisyonların önemi teorik ve uygulamalı örneklerle katılımcılara aktarıldı. Yanlış pozisyonların bireylerin sanat yaşamını ve sağlıklarını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Öztuğ, küçük yaşlardan itibaren uygulanması gereken doğru yöntemlere değindi. Panelin ve çalıştayın koordinatörlüğünü Yrd. Doç. Dr. Neriman Soykunt üstlenirken, moderatörlüğünü Uzman Gözdem İlkay yaptı. Çalıştay, Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ’un öğrencisi Ayşe Deniz Necatigil’in özel piyano dinletisi ise son buldu.

Deneyimlerini paylaşan mezunlar, gençlere ilham verdi!

İkinci gün düzenlenen “Mezunlarımız Konuşuyor Paneli”nde ise; Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olan ve gerek müzik öğretmenliği yapan, gerekse sahne müzisyenliği kariyerine devam eden isimler deneyimlerini paylaştı. Üç oturumdan oluşan panelin açılışı Uz. Asya Özkamalı’nın piyano ve O. Selim Hayta’nın saksafon dinletisi ile başladı. Panelde; “Müzik Eğitimi ve Sahne Müzisyenliği”, “Müzik Eğitiminde Beklentiler ve Gerçekler” ile “Müzik Eğitiminde Akademisyen Olmak” başlıkları ele alındı. Panelde ayrıca; müzik eğitiminin sahne performanslarındaki ve akademik çalışmalardaki önemi detaylı bir şekilde tartışıldı. Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Dr. Fırat Özerin, Çığıl Çavuş, Uz. Hüseyin Kasap, Uz. Özbil Kurtulmuş, Uz. Hüseyin Kambur ile Müzik Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Neriman Soykunt, Uz. Gözdem İlkay ve Yrd. Doç. Dr. Cengiz H. Eren konuşmacı olarak yer aldığı panel katılımcılardan büyük beğeni topladı.