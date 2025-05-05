Ülke futbolunun önemli kalecileri arasına adını altın harflerle yazdıran Hasan Piro aktif futbol kariyerini noktaladı. 23 yıllık üst düzey futbol yaşamında bir çok lig ve kupa şampiyonlukları yaşayan ve milli takımın kalesini koruyan ve kaptanlığını da yapan Piro şahsi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hem teşekkür hem sitem etti.

Hasan Piro'nun açıklamaları şöyle:

Tüm spor kamuoyuna

2002 yılında başlayan 23 yıllık üst düzey futbol yaşantıma bir çok lig ve kupa şampiyonlukları sığdırdım. Her futbolcunun hayali gibi ben de tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Bu ülke içinde en yüksek yer olan milli takım seviyesine de yükselerek kaptanlık yapmak da nasip oldu. Bir futbolcu olarak daha ne isteyebilir ki insan bu adada? Formasını giyip armasını taşıdığım her takıma hep saygı duymuş işimi laiki ile yapmışımdır. Hiçbir zaman saygı, sevgi ve disiplinden taviz vermemişimdir. Hep prensiplerime ve kendi doğrularıma göre hareket etmişimdir. Çok şükür kişiliğimden ve karakterimden ödün vermeden tamamen işime odaklanarak yoluma devam ettim ve bundan sonra da hayatıma aynı şekilde devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın.

Gelelim esas konuya. Gönül isterdi ki 90 dk bitiş düdüğüyle birlikte böylesine zor bir kararı vereyim ama gerek yaşadığım sakatlık gerekse sonrasında yaşadığım sağlık sorunlarından dolayı AKTİF FUTBOL HAYATIMA NOKTAYI KOYMUŞ BULUNMAKTAYIM. Formasını terlettiğim tüm takımlara, emek verdiğim tüm camialara hakkımı helal ederken bazı kişilere de (iyi gün dostları) hakkımı helal etmiyorum. Geçirdiğim ameliyat ve sonrasında devam eden sıkıntılı süreçte başta ailem olmak üzere arayan, soran, yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla...