Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde final maçı Doğan Türk Birliği ile C. B Gençlik Gücü arasında dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadı’nda oynandı.

Karşılaşmanın başında Gençlik Gücü takımı Ayşe Çetinkaya’nın golüyle 1 – 0 öne geçerken ilk devrede bu skorla tamamlandı. İkinci devrenin başında Sıla ile Doğan T. Birliği beraberliği yakalarken, 56. dakikada Esila ve 64. dakikada ise Naz’ın attığı gollerle 3 -1 öne geçti. Oyundan kopmayan GG takımı 80. dakikada Hayrunissa ile skoru 3 – 2 yaptı. Uzatma dakikalarının da son dakikasına Doğan T. Birliği 3 – 2 önde girerken Doğan T. Birliği’nde Lama oyundan alındığı sırada ağır hareket etmesi sonrasında GG futbolcularının ona tepki göstermesi sonrasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü tribündeki seyircilerin de bir anda sahaya dolması ile her taraf karıştı. Olayların yatıştırılmasından sonra hakem CB G. Gücü takımından 3, Doğan Türk Birliği takımından 1 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Bu kartlardan sonra CB G. Gücü sahadan çekildi ve soyunma odasına gitti. Federasyon yetkililerinin ısrarlarına rağmen sahaya dönmediler.

Bunun üzerine hakem Burak Mandıralı maçı tatil etti. Maçla ilgili kararı KTFF verecek.

(Foto:Necati Külahlılar - Özgür Göksel)