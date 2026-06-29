Ekonomik dalgalanmalar ve değişen piyasa koşulları, yerel esnafı ve popüler sosyal mekanları etkilemeye devam ediyor.

Son günlerde, ülkemizde iki farklı işletmesinden gelen ardı ardına kapanış duyuruları, müdavimlerini derinden üzdü.

Hem kafe-restoran sektöründen hem de eğlence sektöründen gelen veda mesajları, işletmelerin ayakta kalmakta zorlandığı bir dönemi gözler önüne seriyor.

KOMPONİ’S CAFE 27 HAZİRAN İTİBARIYLA KAPANDI

Bellapais'te faaliyet gösteren ve sevilen lezzet noktalarından biri olan Komponi’s Cafe, faaliyetlerine son verdiğini duyurdu.

İşletme tarafından yapılan resmi açıklamada, "27 Haziran itibarıyla kapanıyoruz. Bugüne kadar yolumuza eşlik eden, bizi tercih eden ve desteğini esirgemeyen tüm misafirlerimize içtenlikle teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

"404" temalı bir görselle dijital dünyaya ve müşterilerine veda eden işletmenin kapanışı, sadık müşteri kitlesinde büyük üzüntü yarattı.

VERA LOUNGE BAR IŞIKLARINI SÖNDÜRDÜ

Bir diğer üzücü haber ise Girne'de gece hayatı ve eğlence sektörünün bilinen adreslerinden biri olan Vera Lounge Bar'dan geldi.

Vera Lounge Bar'ın sosyal medya hesabından paylaşılan duygusal veda mektubunda, işletmenin son kez kapılarını açtığı belirtildi.

"Veda Zamanı" başlığıyla yayınlanan mesajda şu ifadeler dikkat çekti:

"Bugün, Vera’da son kez ışıklar yanacak, son kez müzik yükselecek... Kolay olmadı... Yorulduk, mücadele ettik, vazgeçmemek için direndik. Çünkü Vera, bizim için sadece bir işletme değildi; emeğimizdi, heyecanımızdı, hayalimizdi." Son bir canlı müzik performansıyla müşterilerine veda eden mekan, anıların her zaman yaşayacağını vurgulayarak kapılarını tamamen kapattı.

ESNAF VE KÜÇÜK İŞLETMELER ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Arka arkaya gelen bu kapanış haberleri, hizmet ve eğlence sektöründeki işletmelerin maliyet artışları ve azalan kâr marjları karşısında ne denli büyük bir varlık mücadelesi verdiğini bir kez daha kanıtlıyor. Vatandaşlar ise her gün yeni bir yerel markanın veya uğrak mekanın yok olmasına şahitlik etmekten endişeli.