Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında Mağusa’da sahnelenen “Baba” oyunu, tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü.

Gazimağusa Belediyesi, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Girne Belediyesi iş birliğinde düzenlenen festival kapsamında, Oyun Atölyesi yapımı “Baba”, Mağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. Yoğun ilgi gören oyunda salon tamamen dolarken, gece sonunda oyuncular dakikalarca ayakta alkışlandı.

Gerçekle hayalin iç içe geçtiği güçlü anlatımıyla dikkat çeken oyun, hafızanın çözülüşü içinde bir baba-kız ilişkisinden yola çıkarak zamanı, unutmayı, aile bağlarını ve insan olmanın kırılganlığını sahneye taşıdı.

Usta sanatçı Haluk Bilginer, sahnedeki etkileyici performansıyla izleyicileri kendine hayran bıraktı. Bilginer’in güçlü oyunculuğu, duygu geçişleri ve sahne hakimiyeti, oyunun dramatik etkisini daha da derinleştirirken, seyircilerden büyük beğeni topladı.

Tek perde olarak sahnelenen oyun, güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı metni ve izleyiciyi içine alan atmosferiyle festivalin Mağusa programında unutulmaz gecelerden biri oldu.

Gazimağusa Belediyesi, tiyatronun birleştirici ve düşündürücü gücünü kent halkıyla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, kültür ve sanat etkinliklerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.