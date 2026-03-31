BTM İkinci Lig’de yeni sezonda şampiyonluk hedefinde olacak olan Pergama Spor Kulübü transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Pergama, stoper Mehmet Ergün Çekiç’i kiralık olarak kadrosuna kattı. Mehmet Ergün ve kulübü Dumlupınar ile her konuda anlaşan Pergama Spor Kulübü, deneyimli savunma futbolcusuna sarı siyahlı formayı giydirdi. Sinan Yalıca başkanlığındaki Pergama Spor Kulübü, şampiyonluk hedefi doğrultunda transferlerine devam edecek.