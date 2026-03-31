Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) yönetimi ve Başkanı Hasan Topaloğlu, 24. Haftada Gazimağusa Dr Fazıl Küçük stadında Aksa Süper Ligde Dumlupınar ile Cihangir arasında oynanan karşılaşma sonrasında Cihangir teknik direktörü Ali Oraloğlu’nun bir seyirci tarafından saha içinde darp edilmesi ile ilgili basın bildirisi yayınlayarak “Kınama”da bulundu ve başlatılan hukuki sürecin takipçisi olunacağına vurgu yapıldı.

Antrenörler Derneği başkanı Hasan Topaloğlu imzalı basın bildirisinde şu ifadelere yer verildi.

Son dönemlerde futbol sahalarında artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendiğinde dolayı üzüntü duyduğumuzu ve bu yaşanan çirkin olayın geleceğinin daha önceden belli olduğunu ancak hiçbir önlem alınmamasının üzüntü verici olduğunu hayretle izliyoruz.

Maçlarımızda birçok güvenlik görevlisi ücret alarak görev yapmaktadır. Bu gibi olayların önüne geçmesi gereken kişilerde öncelikle onlar olmalıdır. Son zamanlarda malesef sahalarımızda çıkan olayları her hafta görmekteyiz. Sahaya inen taraftarlar, rakip futbolcularla yumruklaşanlar, saldırı gerçekleştirenler, küfür tehdit edenler malesef bir türlü önüne geçilmediği gibi artmaktadır.

Öncelikle sahalarımıza bu kadar kolay girilmesinin derhal önüne geçilmesi gerekmektedir. Bu konuda KTFF bir adım atarak Polis Genel Müdürlüğü yetkilileri ile acil olarak görüşerek önlemler artırılmalıdır.

Hafta sonu süper ligde oynanan karşılaşma sonrasında Derneğimizin üyesi Cihangir Teknik direktörü Ali Oraloğlu’nun böylesi bir şiddet olayına mağruz kalması futbol paydaşları içerisinde yer alan bizleri derinden üzmüştür.

Sahada takımın başarısı için görev yapan ANTRENÖRLERİMİZİN verdiği emeği spor paydaşları içerisinde yer alan herkes bilmektedir. Yaz kış sıcak soğuk demeden günü gelir antrenör günü gelir yönetici günü gelir piskolok günü gelir malzemeci gibi büyük emek ve özveride bulunarak takımlarını maçlara çıkaran, takımın başarılı olması için çalışan hocalarımızın her maçta yaşadığı küfürler tartışılırken buna birde darp olayının eklenmesi bardağı taşırmıştır.

Futbol ailesi içerisinde ANTRENÖRLERİN de var olduğunun bilinci içerinde dışarıda yaşanan husumeti saha içine taşıyarak maçın bitiş düdüğü ile sözlü tartışmalar yaşanırken bir taraftarın sahaya elini kolunu sallayarak girmesi ve hocamıza tokat atması bu ülkenin son yıllarda en başarılı hocası Cihangir Teknik direktörü Ali Oraloğlu’na değil tüm hocalarımıza atılmıştır.

Tüm Cihangir camiasına ve Ali Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, dernek olarak üyemiz Ali Oraloğlu’nun yanında olduğumuzu, başlatılan hukuki sürecin takipçisi olarak bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğimizi bildiririz.

Ülke futbolunun zarar görmemesi adına tüm kesimleri sağduyulu olmaya, birlik beraberlik içerisinde futbolun güzelliklerini konuşmak için daha sıkı önlemler alınmaya davet ediyoruz.

Futbol ailesi içerisinde emek veren tüm kesimlere teşekkür ederken, üyemiz Cihangir Teknik direktörü Ali Oraloğlu’na bir seyirci tarafından yapılan darpı tasvip etmediğimiz çirkin eyleminden dolayı şiddetle kınarız.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile Polis Genel Müdürülüğü tarafından liglerin tamamlanmasına kısa bir süre kala gerekli önmeleri alacaklarına olan inancımızın tam olduğunu bildirir, talihsiz olayı yaşayan üyemiz Ali Oraloğlu’na geçmiş olsun dileklerimizi bir kez daha sunarız.