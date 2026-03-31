Çeyrek Final rövanş maçları bugün oynanacak.

Kritik rövanş karşılaşmaları öncesinde ilk maçlarını kazanan Cihangir, K.Kaymaklı, Mormenekşe ve Lefke takımları avantajlarını koruyarak adlarını yarı finale yazdırmak istiyorlar.

Üç maçın saat 15.00’te başlayacağı çeyrek final rövanş maçlarından olan Lefke – Gençlik Gücü maçı ise saat 19.00’da başlayacak.

Kıbrıs Kupası çeyrek final ikinci maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Çeyrek Final rövanş karşılaşmaları ve görev yapacak hakemler şöyle:

Cihangir Stadı: Cihangir – Mağusa Türk Gücü Evren Karademir (İlk maç: 2-0)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı – Esentepe (Burak Mandıralı) (İlk maç: 2-1)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Karşıyaka (Ali Özer) (İlk maç: 3-2)

16 Ağustos Stadı: Lefke – C. B. Gençlik Gücü (Kerem Eran) (İlk maç: 2-1)