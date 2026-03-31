Karaoğlanoğlu'nda meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün 23.30’da, Loşbahçe sokak üzerinde, VM 109 plakalı salon aracı ile doğu istikametine seyreden Yağmur Melis Başaraner (23), anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Şehit Nurhan Sabri Sokağa giriş yaparak, o esnada kuzey istikametine seyreden Muhammad Usman (E-32) yönetimindeki AA 115 D plakalı motosikletin sol yan kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisi ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam etmektedir.

-Kaza yerinden ayrılan araç sürücüsü tutuklandı

Öte yandan dün 05.30’da Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda meydana gelen trafik kazası ardından, kaza yerinden ayrılan araç sürücüsü Abderrahmene Mohamme Charef (E-21) polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.