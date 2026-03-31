Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 10-11 Mart 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ersoy Öncen (Göçmenköy İYSK), Hüda Sesigüzel (Mormenekşe), İbrahim Şahin (Hamitköy ŞHSK), İbrahim Uğurlu (Atoll Kozanköy KSK), Reşit Erişik (Yenicami AK)

2 Maç: Arif Uysal (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Poyraz Konuralp (Yeniboğaziçi)

3 Maç: Gazi Çıra (Maraş GSK),Samet Yakup Kurt (Maraş GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç: Hüseyin Yeşilbaş (Serveroğlu Geçitkale GSK), Ozan Asilkan (Binatlı)

1 Maç: Koray Topaloğlu (Doğan Türk Birliği), Necati Çoban (Gönyeli SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Alçıkaya (Maraş GSK), Ahmet Şah (Atoll Kozanköy KSK), Ali Can (Küçük Kaymaklı TSK), Aşkın Kavaklı (Baf Ülkü Yurdu), Beşir Ndiaye (Lapta TBSK), Ceyhun Hızlıer (Göçmenköy İYSK), Çağın Alibey (Maraş GSK), Dursun Ali Karakaş (Kaplıca Karadeniz 61 SK)Dursun Cem Ateş (Doğan Türk Birliği), Emre Yardımcı (Mesarya SK), Enes Tuluk (Yalova SK) Halit Şanverdi (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Hüseyin Ayaz (Kaplıca Karadeniz 61 SK) İbat Aybey Beyaz (Mormenekşe GBSK), İsmail Tırlık (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Kadir Deniz Caner (Göçmenköy İYSK), Kubilay Uzkan (Yenicami AK), Muhammet Efe Çavuş (Lefke TSK), Mustafa Berke Aktaş (Göçmenköy İYSK), Mustafa Karamanlı (China Bazaar Gençlik Gücü TSK), Mustafa Özbaysal (Yeniboğaziçi DSK), Orkhan Aghazada (Mağusa Türk Gücü), Özner Zaifoğlu (M. Hacıali Yılmazköy SK), Sercan Demirman (Cihangir GSK), Süleyman Sarı (Lefke TSK), Yusuf Sevindi (Lefke TSK)

BİNATLI VE KOZANKÖY GENÇLERİNE 4’ER MAÇ CEZA

Öte yandan 29.03.2026 tarihinde Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı’nda oynanan Atoll Kozanköy KSK – Binatlı YSK AKSA A2 1. Lig müsabakasında rakiplerine karşı yumruk vurmak suretiyle darp fiilini işlemiş oldukları raporlardan tespit edilen Binatlı YSK futbolcuları Berkan Bilen, İbrahim Uysal Tunçbel ve Atoll Kozanköy KSK futbolcusu Kağan Erçelik’e DT 41 (1) ihlalinden dolayı DT 41 (1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verildi.