BTM 2. Lig ekiplerinden Pergama Spor Kulübü’nün olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Mehmet Özgüvenel, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.
Genel kurul toplantısında, kulübün gelecek hedefleri ve projeleri görüşüldü. Mehmet Özgüvenel, teşekkür konuşmasında kulüp üyelerine duydukları güven için teşekkür ederek, Pergama Spor Kulübü’nü daha ileriye taşımak adına aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Pergama Spor Kulübü yönetimi şu şekilde oluştu:
Başkan Mehmet Özgüvenel
As Başkan Hüseyin Kafa
YÖNETİM KURULU
Nahit H. Çavuşoğlu
Ahmet Çavuşoğlu
Kemal Eskimuhtaroglu
Mehmet Imam Karabıyıklı
Mehmet Tan
Mehmet Kansel
Rasit Gurdag
Sinan Yalınca
Tolga Arslanoğlu
Sonay Kırmızı
Alp Edip
Mehmet Bladanli
Didem Çavuşoğlu