BTM 2. Lig ekiplerinden Pergama Spor Kulübü’nün olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olan mevcut başkan Mehmet Özgüvenel, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkan seçildi.

Genel kurul toplantısında, kulübün gelecek hedefleri ve projeleri görüşüldü. Mehmet Özgüvenel, teşekkür konuşmasında kulüp üyelerine duydukları güven için teşekkür ederek, Pergama Spor Kulübü’nü daha ileriye taşımak adına aynı azimle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Pergama Spor Kulübü yönetimi şu şekilde oluştu:

Başkan Mehmet Özgüvenel

As Başkan Hüseyin Kafa

YÖNETİM KURULU

Nahit H. Çavuşoğlu

Ahmet Çavuşoğlu

Kemal Eskimuhtaroglu

Mehmet Imam Karabıyıklı

Mehmet Tan

Mehmet Kansel

Rasit Gurdag

Sinan Yalınca

Tolga Arslanoğlu

Sonay Kırmızı

Alp Edip

Mehmet Bladanli

Didem Çavuşoğlu