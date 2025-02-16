BM’nin, DiCarlo’nun bölge ziyaretiyle başlayan hareketliliğin devam ettirilmesi için Cenevre’deki gayriresmi genişletilmiş konferansta müdahilleri, Güven Yaratıcı Önlemlere (GYÖ) yönlendireceği, perde gerisinde de çeşitli aktörlerin, Kıbrıs Türk tarafını cezbetmek için bir gevşek federasyon modelinin görüşmeye açılmasını tartışmakta olduğu haber verildi.

Fileleftheros, “GYÖ ve Gevşek Federasyon Suyu Yoluna Girdi” başlıklı haberinde BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Lefkoşa, Ankara-Atina üçgenindeki temasları sırasında “çekmeceden daha kolay çıkarılabilecek reçete” olarak GYÖ’ler üzerinde durduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM ile görüşmelerinde Rum tarafının “egemenliğine dokunan ya da Ada’da iki varlık bulunduğu intibaı veren ve normallik görüntüsü yaratacak hiçbir şeyi görüşmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu” belirtti.

Rum tarafının kapalı Maraş bağlamında, AB gözetiminde ticaret gibi eski GYÖ’lerin de de aralarında bulunduğu önlemler üzerinde çalıştığına işaret eden gazeteye göre, Kıbrıs müzakerelerinde deneyim sahibi bir kaynak (GYÖ’lere) “Maraş’ın, Türkiye’nin Kıbrıs kökenli yükümlülüklerini uygulaması ve Türkiye-AB gümrük birliğinin geliştirilmesine bağlanabileceğini” söyledi.

Haberde Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, gündemin açık olması halinde hiçbir yere varılamayacağı gerekçesiyle Cenevre öncesinde gündemin şekillendirilmesini ve yapısal diyalog olmasını istediğine işaret edildi.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak perde gerisinde, iki kurucu devletçik arasındaki ilişkinin konfederasyona dayanacak kadar gevşek olmasına ve yapıcı belirsizlik maharetiyle, taraflardan her birinin anlaşma şeklini istediği gibi lanse edebilmesine yönelik çeşitli fikirler tartışılmakta olduğunu yazdı. Perde gerisinin bilinen aktörlerinin senaryosunun, gevşek/ desantralize (adem-i merkeziyetçi) olarak nitelendirilecek ve konfederasyonun tartışılacağı bir çözüm şeklini tartışmaya açmak olduğunu ekledi.

Gazete başka bir haberinde DiCarlo’nun Ada’yı ziyareti sırasında BM Genel Sekreteri’nin temsilci ataması konusunda nabız yoklandığını ve Genel Sekreter’in, bu konunun Cenevre ‘deki konferansta konuşulmasını istediğini yazdı.

-“Desantralize federasyon da konuşuluyor”

Kıbrıs sorunundaki çabaların hararetlenmesi ve yeni haraketliliğin, olguların bir rotaya girebilmesine yardımcı olabilecek şeylerle ilgili fikir ve görüşlerin de perde önüne geldiğine işaret edilen haberde işitilenler arasında, desantralize federasyonun da bulunduğuna dikkat çekti.

Habere göre bazı çevreler, “Kıbrıs Türk tarafının bazı itiraz ve taleplerinin desantralize federasyon aracılığıyla aşılabileceğini savunuyor”, karşı tarafta ise siyasi ve diplomatik tartışmalarda, anayasal konuların diyaloğa ivme katabileceği ancak perspektif olduğunun söylenebilmesi için göğüslenmesi gereken konunun güvenlik başlığı olduğu söyleniyor.

-“Hristodulidis Cenevre gayriresmi görüşmesinin tarihinde değişiklikten söz etti”

Haravgi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, Cenevre’deki gayriresmi formdaki beşli konferansın tarihinde değişiklik beklendiğini söylediğini aktardı.

Habere göre “Rosemary DiCarlo’nun Ankara temaslarının sonucu ve ne konuşulduğu hakkında henüz resmi bilgilendirme yapılmadığını” söyleyen Hristodulidis “BM tarihlerle, genişletilmiş görüşmenin gerçekleştirilme tarihiyle ilgili bazı küçük değişikliklere ilişkin haber aldık ancak şu ana kadar bilgilendirme yapılmadı. Bilgilendirmenin gelecek hafta yapılacağını değerlendiriyorum. BM somut tarihler açıklayacak.” dedi.

-Stefanu: "Gayriresmi konferansa nasıl gidileceği, ne konuşulacağı konusunda BM de düşünceli”

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise dün sabah yaptığı açıklamada, yeni geçiş noktalarının açılması gibi çok daha küçük konularda bile ilerleme kaydedilememesi nedeniyle ortamın olumlu bir perspektife elverişli olmadığı kötümserliğinden dolayı, gayriresmi beşli konferansa nasıl gidileceği ve ne konuşulacağı konusunda BM’nin de düşünceli olduğunu söyledi.

Haftaklık Simerini, edindiği bilgilere dayanarak BM Genel Sekreteri’nin ve temsilcilerinin Rum tarafından, esnek olmasını ve geçiş noktaları ve Güven Yaratıcı Önlemler konusunda sürece yardımcı olmasını istediğini yazdı.

-“Hristodulidis, Gaziler ve Erenköy’ü kapsamazsa herhangi bir geçiş noktası açılmasını kabul etmeyecek”

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in geçiş noktaları dışında gençler ve sivil toplum konularını da içeren çeşitli noktalardaki önerilerinin bu çerçevede olduğuna işaret edilen habere göre Hristodulidis, 14 Şubat’taki Ulusal Konsey toplantısında, “Gaziler ve Erenköy’ü de kapsamazsa herhangi bir geçiş noktası açılmasını kabul etmeyeceğini” belirterek gelişmelere göre siyasi parti başkanlarını Cenevre’ye beraber gitmeye davet edeceğini söyledi.

-“2004’teki zamanlar yaşanıyor…”

Alithia, “Kıbrıs Sorunu Bıçak Sırtında” başlıklı haberinde DiCarlo’nun bölgedeki temaslarında istediğini alamadığını ancak Genel Sekreter Antonio Guterres’in süreci ilerletmekte olduğunu yazdı.

DiCarlo’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesini “mükemmel” diye nitelediğini ancak Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşmesi için aynı nitelemeyi yapmadığının dikkatlerden kaçmadığına işaret eden gazete, “Tasos Papadopulos’un Rauf Denktaş’ın uzlaşmazlığına yatırım yaparak Kofi Annan’ı Luzern konferansını toplamaya davet ettiği 2004’teki zamanları yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Bugünkü Rum lider Hristodulidis’in Kıbrıs’ı önümüzdeki ay genişletilmiş konferansa benzer şartlar altında sürüklemekte olduğunu yazan gazete, Rum tarafının çağrılarına cevap veren Genel Sekreter Guterres’in, aynı Burgenstock’ta olduğu gibi, Cenevre’deki gayriresmi konferansa bir nihai süreç niteliği vermekte kararlı göründüğüne işaret ederek “2004’teki deneyimi yaşama riski önümüzde” değerlendirmesini aktardı.